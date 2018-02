Nora de Trump é levada ao hospital após receber carta suspeita

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vanessa Trump, nora do presidente americano Donald Trump, foi levada a um hospital de Manhattan, como medida de precaução, depois que uma carta suspeita contendo uma substância não identificada foi enviada ao apartamento dela. A carta estava endereçada ao marido de Vanessa, Donald Trump Jr., o filho mais velho do presidente e de sua ex-mulher Ivana. Depois que a carta foi aberta, Vanessa ligou para a polícia e disse estar tossindo e sentindo náuseas. Um teste preliminar, no entanto, indicou que a substância não era perigosa. Três pessoas da casa foram levadas ao centro médico New York Presbyterian-Weill Cornell apenas por precaução, informaram os bombeiros de Nova York. Vanessa e Donald Jr. têm cinco filhos, mas nenhum deles estava em casa no momento. Não há nenhuma indicação de que qualquer pessoa tenha ficado ferida e nenhum sinal de que a substância fosse um material perigoso. Em março de 2016 a polícia investigou uma carta suspeita enviada a Eric, irmão de Donald Jr. Mas o pó branco era inofensivo.