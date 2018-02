Corinthians anuncia retorno do volante Ralf

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians confirmou nesta segunda-feira (12) o retorno do volante Ralf, 33 anos, após duas temporadas no futebol chinês, onde defendeu o Beijing Guoan. O anúncio foi feito por meio do Twitter oficial do time alvinegro, que postou: "O pitbull está voltando", com uma montagem de Ralf. O clube também publicou vídeos com lances do jogador e um vídeo com Ralf levantando a taça de campeão brasileiro de 2015. Ralf fez pelo Corinthians 352 jogos entre 2009 e 2015, com oito gols e seis títulos, os mais importantes sendo dois Brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. Além de Ralf, o técnico Fábio Carille conta com outros volantes, como Gabriel, Paulo Roberto, Renê Júnior. Camacho. Mantuan e Maycon.