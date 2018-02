Patinadora holandesa vira a maior da história ao ganhar 5º ouro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maior vencedora da história olímpica da patinação de velocidade tem nome e sobrenome: Ireen Wust, 31, da Holanda. Ao ganhar mais um ouro nos 1.500 metros, a atleta europeia soma agora cinco medalhas de ouro e dez pódios em toda a sua carreira. Nunca nenhuma mulher ganhou tanto na mesma modalidade olímpica. O recorde anterior de conquistas na patinação de velocidade feminina era da alemã Claudia Pechstein. Com a marca obtida nesta terça-feira (12) em Pyeongchang, na Coreira do Sul, onde estão sendo realizados os jogos olímpicos de inverno, Wust também tornou-se a maior medalhista da história da Holanda. A patinadora superou os noves triunfos do ex-cavaleiro Anky van Grunsven. Wust está há 12 anos competindo em alto nível na patinação de velocidade. O primeiro ouro da atleta ocorreu em 2006, na Olimpíada de inverno de Turim, na Itália. A japonesa Miho Takagi e a também holandesa Marrit Leenstra ganharam, respectivamente, a prata e o bronze.