São Paulo se reapresenta com Morato em campo, mas sem Militão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo retomou os trabalhos após a folga de Carnaval dada ao elenco no último fim de semana. O técnico Dorival Júnior recebeu os jogadores no CT da Barra Funda na tarde desta segunda-feira (12) e contou com uma novidade e uma baixa. O atacante Morato voltou a realizar atividades em campo, enquanto o zagueiro e lateral-direito Militão ficou em repouso para se recuperar de amigdalite. Na semana passada, o volante Petros já havia sido acometido pelo problema de saúde e chegou a ficar até passar horas em um hospital para uma recuperação mais rápida —o capitão já foi reintegrado, mas está suspenso para a segunda fase da Copa do Brasil, quando o clube tricolor encara o CSA, em Maceió, na próxima quinta-feira (15). Com Militão, a expectativa é que o retorno aos trabalhos de campo aconteça já nesta terça (13). Até lá, o time titular foi ensaiado com os seguintes atletas: Bruno, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Marcos Guilherme, Cueva e Diego Souza. Sidão deve ser mantido no gol. No caso de Morato, essa é a segunda tentativa de integrar os treinos com o grupo completo no time tricolor. O atacante sofreu grave lesão no joelho direito em maio de 2017, foi liberado pelo departamento médico em janeiro e chegou a realizar algumas atividades com bola junto dos companheiros, mas acusou algumas dores e retomou a fisioterapia para ganhar mais segurança. O treinamento desta segunda já foi sob a supervisão dos preparadores físicos, o que indica um avanço na recuperação de Morato. O São Paulo trabalha com cautela para não apressar o retorno do atacante aos jogos. A expectativa é que ele esteja 100%, em forma física e confiança, já mais perto do meio do ano.