Saiba como fazer maquiagens de Sabrina Sato, Preta Gil e Anitta

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Que atire a primeira pedra quem nunca tentou fazer aquela make incrível que viu pela internet, mas teve um resultado desastroso. Ultimamente, o que não faltam nas redes sociais são fotos de celebridades com as mais variadas produções, sempre cheias de brilho para celebrar o Carnaval. Para ajudar as folionas, a reportagem buscou três especialistas para dar dicas de maquiagem. O make-up artist Marcio Sanchez, do TP Beauty Lounge, ensinou o passo a passo de makes usadas por Iza, Preta Gil e Sabrina Sato. O maquiador Cayque Calado explicou como fazer a de Anitta e Nicole Bahls, e a maquiadora Daniella Vaz, do Jacques Janine Fashion Mall (RJ), as makes das influenciadoras digitais Lulu Gondim e Julia Lawrence, além da modelo e apresentadora Mariana Goldfarb. BOCA DESTACADA DE IZA Passo 1. Preparar a pele com um primer que, além de uniformizá-la, ajuda a manter a maquiagem por mais tempo. Passo 2. Aplique uma base, quanto mais leve melhor para não pesar tanto a maquiagem já que o sol e o calor podem fazer suar. Na região dos olhos, use um corretivo e finalize com pó para selar. Passo 3. Para a maquiagem das sobrancelhas, faça um delineado respeitando o próprio desenho dela. Sombra em pó ou lápis são ótimos aliados na hora de preencher falhas. Não se esqueça de esfumar para dar um efeito sombreado, mais natural. Passo 4. Para os olhos, use uma sombra dourada bem pigmentada, de preferência em creme, do canto interno ao externo de toda a pálpebra móvel. Passo 5. Capriche na máscara de cílios e se gostar deles ainda maiores, não hesite em colocar os postiços e use um delineador preto para fazer o gatinho. Passo 6. Aplique suavemente um iluminador no topo da maçã do rosto e no nariz. A pele de Iza está bastante iluminada. Use blush bronzeador. Passo 7. Na boca, use um lápis vermelho para contornar os lábios e aplique um batom vermelho a sua escolha. Use cola de cílios ou gloss labial para colar o strass vermelho por toda a extensão da boca. OLHOS DOURADOS DE PRETA GIL Passo 1. O passo a passo da pele e sobrancelhas é o mesmo da maquiagem da Iza. Carnaval é primer e pó para selar sem esquecer do protetor solar. Passo 2. Marque bem o côncavo com uma sombra marrom metalizada. Passo 3. Com primer, fixador de sombras, cola de glitter ou uma misturinha de cola de cílios + creme hidratante cole mini paetês dourados no côncavo, ultrapassando a linha das sobrancelhas até passar o canto externo dos olhos, como se fosse um delineado. Passo 4. Opte por cílios postiços com bastante alongamento ou uma máscara de cílios bem poderosa. Passo 5. Para o efeito iluminado/dourado da nuca, colo e cabelos, dá para usar uma combinação de gel com pigmento dourado e glitter. Passo 6. Passe um batom cor de boca para finalizar. MAKE ILUMINADA DE SABRINA Passo 1. A make de Sabrina deixa os olhos bem marcados. Para fixar a maquiagem aplique um primer em toda pálpebra móvel e fixa. Passo 2. Marque o côncavo com uma sombra marrom suave, ultrapassando levemente o canto externo dos olhos. Use pincel para sombrear. Passo 3. Com um corretivo, marque a pálpebra móvel do canto interno até o meio dos olhos. Passe um marrom mais claro e cintilante por cima. Passo 4. Passe um delineador na parte superior e inferior dos olhos e use um pincel para esfumar o canto externo. Passo 5. Com lápis branco ou sombra clara semelhante, ilumine a região abaixo das sobrancelhas. Passo 6. Passe um blush rosado, marcando bem as maçãs do rosto. Passo 7. Por último, aplique um batom bem pigmentado roxo. MAKE TRIBAL DE ANITTA Passo 1. Aplique tinta ou sombra vermelha (pode ser até um batom matte) sobre os olhos e nariz, formando uma faixa na região. Passo 2. Passe bastante lápis preto na linha d'água e na raiz dos cílios superiores, esfumado com um pincel mais macio para criar borrado acidental. Passo 3. Com uma tinta branca, faça várias bolinhas sobre a testa e acima das sobrancelhas --entre elas, faça uns rabiscos aleatórios. Não se esqueça de pintar a raiz do cabelo também. OLHAR MARCANTE DE NICOLE BAHLS Passo 1. Limpe bem a pele com água e sabonete para o rosto e aplique um tônico. Espere secar e, depois, passe o primer. Isso vai garantir uma pele super linda para receber a maquiagem. Passo 2. Na dúvida, não pese na base, afinal o suor e o calor são inevitáveis. Então, corrija somente o necessário, como as olheiras. É bacana usar uma base iluminada bem leve e um blush cor de bronze nas maçãs, para dar uma corada de verão. Passo 3. Nos olhos, use um traço bem grosso de delineador e cílios postiços volumosos. Isso já garante o carão nas selfies. Aplique sombra nude na pálpebra toda e um pouco de pigmento ou glitter perolado para dar um destaque. Passo 4. Para os lábios, use batom nude. É uma ótima opção pois combina com todo e qualquer look, seja de Carnaval ou não. MAKE ARCO-ÍRIS DE LULU GONDIM Passo 1. Contorne o rosto com bronzer e use bastante iluminador. Passo 2. Aplique cola de cílios ao redor dos olhos antes de fixar a purpurina, para evitar que caia sobre eles. Use purpurina prata e deixe cair até as maçãs do rosto. Para finalizar, use mini estrelinhas, que podem ser compradas em cartela já com a cola. Passo 3. Na boca, passe gloss e depois aplique algumas estrelinhas prateadas. O FUTURISMO DE JULIA LAWRENCE Passo 1. Com a pele preparada da forma como preferir, aplique sombra rosa cremosa e por cima use uma sombra cremosa com glitter. Dessa forma, consegue um efeito de glitter meio rosado. Passo 2. Em seguida, cole pedrinhas rente aos cílios como delineador. Passo 3. Aplique cílios postiço e passe bastante purpurina prata neles. Passo 4. Nos lábios, passe um batom azul acetinado. Passo 5. Coloque purpurina na lateral do cabelo, incluindo as orelhas, juntando com a sombra dos olhos. EFEITO BRONZEADO DE MARIANA GOLDFARB Passo 1. Antes de tudo, limpe bem a pele. Use um hidratante de sua preferência. Passo 2. Comece pela base. Com uma esponja ou pincel específico, espalhe a base por todo o rosto, sem esquecer do pescoço, para não destoar. Passo 3. Em seguida, aplique o corretivo nas olheiras e áreas as quais a base não cobriu. Passo 4. Escolha a sombra a ser usada e comece esfumando pelo côncavo. Para a make bronzant, uma sombra dourada ou marrom. Passo 5. Use o lápis de olho fora da linha dágua, caso deseje abrir mais o olhar. Passo 6. Use o delineador rente aos cílios superiores e abuse de camadas de rímel. Passo 7. Para corrigir as sobrancelhas, use uma sombra marrom em um pincel específico e vá preenchendo sutilmente. Passo 8. Aplique blush em tom terracota nas maçãs do rosto. Passo 9. Com o iluminador, pincele o canto interno dos olhos, a curvinha abaixo das sobrancelhas, têmporas, o v da boca e no ossinho do nariz. Passo 10. Espalhe bem com um pó bronzant em todo o rosto e pescoço. Passo 11. Finalize com um batom nude ou rosinha de sua preferência.