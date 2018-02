Após dias de calor, frente fria causa chuva e queda de temperatura em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A passagem de uma frente fria deve interromper a sequência de dias ensolarados e quentes na capital paulista. O tempo nesta terça-feira de Carnaval já deve começar diferente, com céu nublado e possibilidade de chuva e as temperaturas não passarão dos 24° C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura. Nos últimos cinco dias, o órgão registrou temperatura acima dos 30°C, com destaque para a última sexta (9), quando os termômetros chegaram aos 33,8°C -temperatura mais alta registrada desde o início do ano. Nesta segunda-feira (22), a máxima foi de 32°C, segundo os registros de CGE. A madrugada, no entanto, foi o destaque, como a mais quente do ano, já de acordo com os dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que registrou mínima de 22,6°C. Com a chegada da frente fria, a nebulosidade deve começar a aumentar ainda nesta segunda, com possibilidade de chuvas, que poderão se estender durante toda a madrugada. A terça-feira (13) continuará bastante instável, com chuva a qualquer hora e que pode ser forte em alguns momentos. O tempo mudará inclusive no litoral do Estado, que também deve ter céu nublado e chuva persistente nesta terça. No interior, porém, a frente fria não vai conseguir fechar completamente o tempo e o ar ainda vai ficar bastante abafado, segundo o Climatempo. No Rio, onde ocorre na madrugada de terça o segundo dia de desfiles na Marquês da Sapucaí, são esperadas pancadas de chuvas, também em decorrência da frente fria. Na capital paulista, a previsão aponta redução das chuvas apenas na sexta (16), quando as temperaturas também devem voltar a subir, mas ainda timidamente. Ainda deverão ocorrer períodos nublados e os termômetros ficarão entre os 17° C e os 27° C.