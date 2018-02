Melhor da 1ª fase, Tottenham abre oitavas de final contra a Juventus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As oitavas de final da Liga dos Campeões começam nesta terça-feira (13) com duas partidas entre equipes que entraram no torneio como candidatas ao título. A Juventus, vice-campeã da edição passada da competição, recebe na Itália o Tottenham, que obteve a melhor campanha da primeira fase —somou 16 pontos e saiu invicto do grupo H, relegando à segunda posição o Real Madrid. O duelo começa às 17h45 (de Brasília). O jogo de volta será em 7 de março, em Londres. O time inglês terá um balado reforço no banco do reservas: o atacante Lucas Moura, ex-São Paulo. O brasileiro foi contratado junto ao Paris Saint-Germain na última janela de transferências e ainda não estreou pelo seu novo clube. Na outra partida do dia, o Manchester City de Pep Guardiola visita o Basel, na Suíça, também às 17h45 (de Brasília). Líder do Campeonato Inglês com 16 pontos de vantagem em relação ao vice-líder (Manchester United), o City ficou em primeiro lugar no grupo F na primeira fase. O time inglês nunca foi campeão da liga. O confronto de volta também será realizado no dia 7 de março. A principal baixa do City segue sendo o brasileiro Gabriel Jesus. O camisa 9 da seleção brasileira lesionou o joelho esquerdo no fim de 2017 e deve seguir em recuperação até o início de março. NA TV Juventus x Tottenham 17h45 Esporte Interativo 2 Basel x Manchester City 17h45 Esporte Interativo