Destaque em treinos, Artur pode ganhar chance no Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Assim que chegou ao Palmeiras, Roger Machado fez um pedido especial pelo retorno de Artur, que se destacou no Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro de 2017. Seis rodadas depois, o comandante agora quer dar mais chances para o atleta que foi revelado pelas categorias de base alviverde. Além de atender ao pedido de seu comandante e não aceitar novas propostas de empréstimo, a diretoria alviverde valorizou atleta e renovou seu contrato com direito a extensão de vínculo e aumento de salário. No Palmeiras, Artur concorre com nomes de peso como Dudu e Willian e com reservas de luxo, como Keno e Gustavo Scarpa. A alta concorrência faz Roger pleitear até uma mudança nas regras do futebol. "A gente lamenta com relação ao número de substituições. Já me chamou atenção o Artur no Londrina. Fez uma Série B muito boa, é canhoto que joga com pé invertido. Vem treinando muito bem desde o começo da pré-temporada. Quero, em algum momento, não só ele, mas oportunizar quem esteja merecendo", explicou. Outro pedido especial de Roger havia sido o da manutenção de Allione. O argentino começou o ano treinando com o grupo, mas não foi nem inscrito para o Paulista. A chegada de Gustavo Scarpa foi decisiva para a saída do atleta, que retornou ao Bahia. Vários outros vivem a mesma expectativa de ter uma chance e nem sequer estão na lista dos inscritos para o Estadual. "Assim como o Hyoran está treinando muito bem, e eu não consegui nem inscrevê-lo no campeonato, por limitação de vagas. Conversa diária com ele, Fabiano, Emerson, Pedrão. Ano é longo, espero dar oportunidade a outros jogadores", finalizou.