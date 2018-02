Encontro de Jornalismo Folha de S.Paulo terá debate sobre novo 'Manual'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um debate sobre o novo "Manual da Redação" vai encerrar o 2º Encontro Folha de Jornalismo, que acontece de 19 a 21 de fevereiro. O Manual, que estará à venda nas livrarias no final deste mês, traz capítulos sobre ética, prática jornalística, estilo, gramática, além de anexos destrinchando termos de economia, educação, matemática, religião, saúde, meio ambiente, entre outros. O livro, produzido por uma comissão ao longo de 25 meses, é a quinta versão do Manual desde 1984. A discussão, em 21 de fevereiro, contará com a participação de Carlos Eduardo Lins da Silva, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Fernando de Barros e Silva, diretor de Redação da revista "piauí", e Eugênio Bucci, professor titular da Escola de Comunicação e Artes da USP. A mediação será do editor da "Ilustríssima", Uirá Machado, que coordenou a produção. O debate acontecerá às 11h, no Teatro Folha, que fica no Shopping Pátio Higienópolis. DEBATES Os dois primeiros dias do 2º Encontro Folha de Jornalismo acontecerão no teatro da Unibes, na rua Oscar Freire, 2.500 (veja quadro com a programação). Ao longo de duas manhãs, a programação trará palestras, debates e talk-shows que se debruçarão sobre temas como fake news, relação entre jornalista e fonte, representatividade LGBT na mídia, liberdade e neutralidade em redes sociais e cobertura política. Entre os convidados internacionais, estão o diretor de redação do "El País", Antonio Caño, e Rosental Calmon Alves, professor de jornalismo da Universidade do Texas e diretor do Centro Knight para o Jornalismo nas Américas. Entre os brasileiros, estarão André Petry, diretor de Redação da revista "Veja", Ricardo Boechat, âncora do "BandNews FM" e do "Jornal da Band" da TV Bandeirantes, Maria Cristina Fernandes, do "Valor", e William Waack, ex-apresentador do "Jornal da Globo", da Rede Globo. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, participará da discussão sobre o que deveria nortear a relação entre o jornalista e as pessoas ou organizações que lhe fornecem informações. O ex-governador Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência pelo PDT, será entrevistado ao vivo pela colunista Mônica Bergamo. Outra convidada do evento é Meredith Talusan, editora trans da Them, publicação LGBTQ da Condé Nast. As inscrições podem ser feitas gratuitamente no site Folha Eventos (eventos.folha.uol.com.br). Haverá tradução simultânea.