Ucrânia deporta ex-presidente da Geórgia à Polônia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mikheil Saakashvili, o ex-presidente da Geórgia e líder da oposição na Ucrânia, foi deportado para a Polônia, informaram autoridades ucranianas nesta segunda-feira (12). Aliados de Saakashvili disseram que homens armados usando máscaras o detiveram em um restaurante de Kiev e o levaram para o aeroporto. Ao confirmar a deportação, um porta-voz dos guardas da fronteira da Ucrânia citou as decisões dos tribunais que diziam que Saakashvili estava no país ilegalmente. Ele perdeu a cidadania ucraniana no ano passado, mas forçou seu retorno ao país, desde a Polônia, em setembro.