Galeria de Washington revela imagens do casal Obama

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Galeria Nacional de Retratos em Washington revelou as imagens do ex-presidente Barack Obama e da ex-primeira-dama Michelle Obama pintadas por artistas afro-americanos escolhidos pelo casal. Os quadros foram apresentados em evento nesta segunda (12) na galeria, que faz parte do grupo Smithsonian de museus. O retrato de Barack Obama foi pintado por Kehinde Wiley, artista conhecido por suas vibrantes e grandes pinturas de afro-americanos. E, o de Michelle, por Amy Sherald, primeira colocada em uma premiação da galeria em 2016.