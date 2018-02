SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois dos destaques do Carnaval de rua paulistano nesta segunda (12) aconteceram no centro da cidade. De manhã, o Espetacular Bloco da Charanga do França desfilou pelas ruas de Santa Cecília pelo terceiro ano seguido, tocando marchinhas e canções antigas. Mais tarde, o bloco Forrozin, da cantora Mariana Aydar, recebeu Gilberto Gil na avenida São João. O cantor e compositor baiano balançou a plateia com clássicos como "Expresso 2222" e "Toda Menina Baiana".