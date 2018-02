Volta do feriadão à São Paulo terá trânsito intenso à tarde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem pegou a estrada para pular o Carnaval fora de São Paulo precisa ficar atento para a volta. Segundo as concessionárias que administram as principais rodovias do Estado, o pior horário para pegar as vias será a partir das 12h desta terça-feira (13). Segundo a Ecovias, empresas que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, cerca de 445 mil carros desceram a serra desde a última quinta-feira (8). A Operação Subida foi implantada nesta segunda-feira (12), no início da noite, e já havia lentidão em alguns pontos. No sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga a capital ao interior, 586 mil veículos circularam pela rodovia entre sexta (9) e esta segunda. Segundo a concessionária Autoban, até as 17h30 desta segunda, ocorreram 48 acidentes, com 19 feridos e nenhuma morte. Os serviços públicos também continuam fechados nesta terça, mas reabrem ao meio-dia desta quarta-feira (14). Apenas mercados municipais e AMAs (Assistência Médica Ambulatorial) seguem em funcionamento. Os bancos vão abrir na quarta, às 12h.