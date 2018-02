Partido governista dá 48 h para que Zuma deixe Presidência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governista Congresso Nacional Africano (CNA) deu ao presidente sul-africano, Jacob Zuma, 75, o prazo de 48 horas para que renuncie, do contrário será retirado do poder, nesta segunda-feira (12), informou a TV estatal SABC. Após uma reunião de oito horas da executiva do partido em um hotel em Pretória, capital administrativa da África do Sul, o líder do CNA e vice-presidente, Cyril Ramaphosa, entregou o ultimato pessoalmente a Zuma em sua residência. Zuma não comentou. Horas antes, a SABC havia dito que Zuma havia concordado em renunciar e que os detalhes sobre como proceder estavam sendo discutidos. Porém, o porta-voz do presidente, Bongani Ngqulunga, qualificou a notícia de falsa. Ramaphosa, 65, diz que tem mantido conversas com Zuma sobre uma transferência de poder. Caso a renúncia se confirme, Ramaphosa -ex-líder sindical que se tornou um dos empresários mais ricos do país mas que adotou um discurso anticorrupção- deve assumir a Presidência até o fim do mandato, em 2019. Presidente do país desde 2009, Zuma enfrenta pressão do partido e da oposição para renunciar ao cargo em meio a uma série de denúncias de corrupção. Na semana passada, o Parlamento adiou o Discurso sobre o Estado de União que ele faria e deve votar no dia 22 uma moção para tirá-lo do cargo.