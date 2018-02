Liga confirma punição a Independente e define quesitos de desempate

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escola Independente Tricolor será a única a ser punida no desfile do Grupo Especial de São Paulo neste ano. Ao todo, será descontado 1,2 ponto por ter usado um reboque para auxiliar uma alegoria que teve problema. A escola, que era estreante no Grupo Especial, foi a primeira a entrar na avenida na noite de sexta-feira (9) e apresentou o samba-enredo sobre filmes de terror. A confirmação da penalidade ocorreu nesta segunda (12), durante reunião com os representantes da Liga das Escolas de Samba e das 14 agremiações. Foi definido também no encontro a ordem de leitura dos quesitos na apuração que acontece nesta terça (13). A ordem será evolução, bateria, enredo, samba de enredo, fantasia, comissão de frente, alegoria, harmonia e mestre-sala e porta-bandeira. Este último será o primeiro critério desempate. A escola Acadêmicos do Tucuruvi não terá leitura de pontos ou poderá ser rebaixada por conta de um incêndio ocorrido em janeiro, que destruiu 90% de suas fantasias.