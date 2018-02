Prefeitura de SP decide manter a 23 de Maio fechada na madrugada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo segundo dia seguido, a Prefeitura de São Paulo decidiu manter o bloqueio à avenida 23 de Maio, na região central de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (13). A via voltará a receber blocos de Carnaval na tarde deste terça e só depois será liberada para o tráfego. A interdição continua entre a rua Estela e a praça da Bandeira, nos dois sentidos. Com isso, a SPTrans informa que 13 linhas de ônibus estão operando com itinerários alternativos até a meia-noite desta segunda (12) e novamente na terça. Segundo a CET, o "planejamento elaborado para o Carnaval tem se mostrado efetivo para reduzir o impacto na cidade". Nesta segunda, a cidade registrou um 1 km de lentidão entre 16h e 16h30. Antes e após esse horário, não foram registrados congestionamentos.