Recife celebra tradição do Carnaval com encontro de blocos líricos

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O centro de Recife recebeu nesta segunda-feira (12) o Encontro dos Blocos Líricos, no Marco Zero da capital pernambucana. O evento reuniu 14 blocos que desfilaram a história dos antigos Carnavais, ao som de frevos de blocos, cantados por corais femininos e acompanhados de violões, flautas, clarinetas e banjos. O frevo de bloco foi o primeiro tipo de frevo criado por rapazes da classe média recifense, que saíam pelas ruas da cidade nas primeiras décadas do século 20, fazendo serenatas. O primeiro bloco lírico que subiu ao palco no Recife Antigo foi o Boêmios da Boa Vista. Fundado há 11 anos, o bloco jogou confetes e serpentina no público. Já o bloco Flor da Lira, fundado em 1975, foi o segundo a se apresentar e homenageou neste ano Vivaldi e a "Dança das Flores". Quem também ganhou homenagem, do bloco das Ilusões, foi o Galo da Madrugada, que completa 40 anos em 2018. OLINDA Em Olinda, o dia também foi marcado por grupos carnavalescos tradicionais. O Maracatu de Baque Solto Piaba de Ouro, fundado em 1977, se encontrou com a Troça Carnavalesca da Pitombeira dos Quatro Cantos. A Pitombeira fez seu 71º desfile, com cem músicos, divididos em quatro orquestras, e 200 passistas de frevo. Quando chegou na igreja de São Pedro, o bloco se dividiu. Duas orquestras seguiram pela Praça do Carmo e as outras duas desfilaram pela Prudente de Morais. Ao final, as quatro orquestras se encontraram ao final na rua 27 de Janeiro, na sede do bloco.