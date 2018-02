Prefeitura de Curitiba interdita dois imóveis com risco de desabamento

A Comissão de Segurança e Edificaçõs e Imóveis (Cosedi) da Prefeitura de Curitiba, vinculada à Defesa Civil, interditou dois imóveis. No primeiro, no Capão Raso, um muro desabou e a garagem localizada na divisa pode desabar.

No segundo, no São Francisco, há risco de desabamento de uma sala encostada na divisa. Os moradores não precisam deixar as casas. Eles foram orientados a aciondar o Cosedi pelo 156, caso percebam alguma alteração ou agravamento caso a chuva persista.