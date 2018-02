Nacional é punido por gestos de torcedores em alusão ao acidente da Chape

(foto: Foto: Sirli Freitas / Chape)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (12) a punição ao Nacional-URU por causa dos torcedores que fizeram gestos ofensivos em alusão à queda do avião da Chapecoense. O clube está proibido de comercializar ingressos pelas próximas três partidas que fará como visitante em torneios organizados pela entidade —atualmente, o time disputa a terceira fase preliminar da Taça Libertadores, após eliminar a Chape na etapa anterior. Além da falta de torcida, o Nacional foi multado em US$ 80 mil (R$ 263,2 mil). A Conmebol anunciou que o valor será descontado da cota de patrocínio ou de televisão que o clube uruguaio tem a receber no torneio continental. O Nacional terá sete dias para recorrer da decisão. O caso aconteceu na primeira partida entre Chapecoense e Nacional, válida pela segunda fase preliminar da Libertadores deste ano. Na ocasião, um grupo de torcedores uruguaios presente na Arena Condá ironizou a tragédia ocorrida com o avião do clube catarinense, que matou 71 pessoas em novembro de 2016. Logo após o ocorrido, a Chapecoense entrou com uma representação na Conmebol pedindo a exclusão do Nacional do torneio. O clube uruguaio optou por excluir o torcedor que imitou a queda.