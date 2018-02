Luiza Brunet diz que Carnaval não é para arranjar namorado

BERNARDO MOURA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Solteira, a modelo Luiza Brunet, 55, disse nesta segunda-feira (12) que Carnaval não é para arrumar namorado. Ela é convidada do camarote N°1 e veio à Sapucaí para o segundo dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. "Não acho que o Carnaval seja o lugar para conhecer uma pessoa. Não para mim. Sou super conservadora. Acho que Carnaval tem que ser para você brincar, pular e voltar para casa sozinha, tranquila", disse Brunet. Ela contou que, neste ano, não conseguiu desfilar por conta de compromissos, mas que sente muita saudade. Luiza, porém, disse que não sairia mais como madrinha de bateria -como já fez por muitos anos na Imperatriz Leopoldinense, sua escola do coração. "Já pendurei as sandálias. De madrinha de bateria não mais. Temos que dar lugar às jovens", disse. E a filha, Yasmin, não parece ter o mesmo apetite para o assumir o posto da mãe, segundo Luiza. "Todo ano ela fala que quer desfilar e adia quando chega na hora. Ela está querendo engravidar, então fica assim", revelou.