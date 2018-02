Tijuca faz desfile redentor e sai ovacionada da Sapucaí

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Unidos da Tijuca fez um desfile redentor na noite desta segunda, um ano depois de um grave acidente na Marquês de Sapucaí. A escola da zona norte do Rio, que abriu o segundo dia de desfiles do Grupo Especial, homenageou Miguel Falabella. Em 2017, o módulo superior do segundo carro alegórico da escola despencou ferindo 12 componentes. O laudo pericial isentou a escola de culpa e responsabilizou a Berg Indústria Mecânica, que forneceu os equipamentos hidráulicos do carro alegórico. Neste ano, a escola passou pela avenida sem maiores problemas. Em seguida passou a Portela, campeã do ano passado ao lado da Mocidade, que foi ovacionada pelo público. A escola de Madureira fez um samba sobre xenofobia e crise migratória.