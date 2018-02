Criança morre carbonizada em incêndio na zona sul de São Paulo

RODRIGO BORGES DELFIM SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma criança morreu após incêndio ter atingido uma casa em uma comunidade no Parque Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Por volta das 02h58 desta terça-feira (13), o Corpo de Bombeiros recebeu chamado para conter um incêndio na altura do número 126 da rua ministro Guimarães Natal. Já havia a suspeita de que poderia haver crianças dentro do imóvel. Depois de combatido o fogo, os bombeiros encontraram na casa o corpo da criança, um menino que aparentava ter um ano. Às 04h55, viaturas dos bombeiros continuavam no local para concluir o rescaldo e verificar outras possíveis vítimas. Uma perícia deverá ser feita pela Polícia Civil para apurar as causas do incêndio.