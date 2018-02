Sabrina Sato reedita fantasia de Luma de Oliveira e usa coleira com nome do noivo

BERNARDO MOURA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A apresentadora Sabrina Sato, 37, reeditou a clássica fantasia de Mulher Gato usada pela modelo Luma de Oliveira no Carnaval de 1998. No pescoço, uma coleira com o nome do seu noivo, o ator Duda Nagle. Há 20 anos, Luma causou furor na avenida ao carregar o nome do empresário Eike Batista -então seu marido- em uma coleira similar à utilizada por Sabrina. Madrinha de bateria da Gaviões da Fiel e rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, Sabrina afirmou que a fantasia é uma homenagem a mulheres importantes do Carnaval. Além de Luma, a drag Isabelita dos Patins, a modelo Luiza Brunet e Piná foram homenageadas em fantasias de Sabrina Sato. A apresentadora leva o noivo no pescoço, mas não a tiracolo. A apresentadora da Record contou que deu um "vale night" para ele curtir o Carnaval de Salvador. "Vocês querem namorada melhor do que eu? Além de sair com o nome do namorado na Sapucaí ainda dá um vale night para ele curtir o carnaval de Salvador. É muito fofa essa namorada." DECLARAÇÕES Após mostrar sua exuberância no Carnaval de São Paulo e do Rio, Sabrina Sato recebeu declarações de amor de seu noivo, Duda Nagle. "Como amo minha rainha. Estava estonteante", disse Nagle, em sua conta no Instagram. "Parabéns, meu amor. Estava apoteótica. Rainha das rainhas", escreveu em outra postagem. Em retribuição, Sato respondeu: "Você cobriu meus machucados, ajudou a me vestir e foi me ver desfilar com minha Vila Isabel. Obrigada por tanto amor". NOIVADO Em janeiro passado, Sabrina Sato foi surpreendida por Nagle ao ser pedida em casamento. Após o "sim", o ator publicou em seu Instagram uma foto do casal se beijando e a apresentadora exibindo o anel de compromisso. "Agora é oficial. Te amo muito minha noiva", escreveu Nagle.