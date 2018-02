'Fiquei com vontade de desfilar, de estar lá no meio', diz Fernando, da dupla com Sorocaba

JULIANNA GRANJEIA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A dupla sertaneja Fernando e Sorocaba pisaram pela primeira vez na Sapucaí na noite desta segunda-feira (12). Eles se apresentam no camarote Wood's, também novo na passarela. Os dois, que nunca desfilaram em escola de samba, nem em São Paulo nem no Rio, se emocionaram com as baterias das agremiações. "Chegamos cedo para ver o desfile e fiquei com vontade de desfilar, de estar lá no meio da avenida, principalmente quando passa a bateria", afirmou Fernando. "Na música sertaneja, usamos elementos do samba, principalmente da parte de percussão. A bateria de escola de samba arrepia qualquer músico. É uma honra tocar aqui", disse Sorocaba.