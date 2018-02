Camarotes do Rio atraem menos celebridades no 2° dia de desfiles do Grupo Especial

BERNARDO MOURA E JULIANNA GRANJEIA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - No segundo dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, os camarotes da Sapucaí tiveram gente demais e celebridades de menos. Apesar de lotados, os espaços VIPs não conseguiram atrair tantos famosos como em outros carnavais, nem mesmo com garantia de visibilidade, conforto nas instalações e vista privilegiada da passarela do samba. Nos três andares do camarote N°1, circularam nomes como Sabrina Sato -musa do camarote e que causou frisson ao reeditar fantasia de Luma de Oliveira no Carnaval de 1998-, Isis Valverde, Reynaldo Gianecchini, Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, Luiza Brunet e André Marques. Angels da Victoria's Secret também bateram ponto no camarote. O prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB), fez uma aparição digna de campanha eleitoral, parando para abraçar e tirar fotos com o público do camarote e arriscando uma discotecagem na pista de dança de um dos camarotes. Ele negou que estivesse em pré-campanha. Já no Nosso Camarote, Ronaldo Fenômeno e Carol Sampaio conseguiram atrair celebridades do quilate de Luana Piovani e o marido, Pedro Scooby, e a atriz Sophie Charlotte. A funkeira Ludmila foi a estrela da noite e cantou seus principais sucessos. Marília Mendonça foi destaque no camarote dos supermercados Guanabara. Já no camarote Wood's, os sertanejos Fernando e Sorocaba atraíram as atenções. A dupla estreou na Sapucaí nesta segunda (12), onde fez show no novo espaço caipira da passarela do samba.