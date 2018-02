Letícia Spiller volta a ‘quebrar’ a internet com foto nua

(foto: Reprodução / Instagram)

A atriz Letícia Spiller, de 44 anos, voltou a “quebrar” a internet ao publicar uma foto dela mesma nua, nesta terça-feira (13). A foto saiu no perfil da atriz no Instagram. “Manhã de Carnaval”, escreveu ela, na legenda. “Meu Deus, que corpo é esse? Maravilhosa!”, disse uma fã. “Quando eu crescer quero ser sexy assim”, falou uma internauta. “Você sofre o mesmo processo do vinho, está cada vez melhor. Parabéns, linda”, disse outro. “Cada dia mais magnífica, um espetáculo”, comentou outro. Não é a primeira vez que Leticia Spiller publica uma foto dela mesma nua. Ela já havia feito isso no dia 3 de fevereiro. Na ocasião, ela aparecia atrás de uma árvore, exibindo parte do corpo sem nenhuma roupa.