Trump considera impor tarifas à importação de aço e alumínio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (13) que considera uma série de opções envolvendo as importações de alumínio e aço, incluindo a imposição de tarifas ou de cotas. O objetivo, diz, seria prevenir o que ele chama de "dumping" de muitos países que estaria "penalizando injustamente" os produtores americanos. Dumping é a venda de bens a um preço abaixo do seu justo valor, o que prejudica os concorrentes. Segundo especialistas, o alvo do governo americano seria a China, que é acusada de criar excesso de capacidade de aço, o que derruba os preços globais do produto. As declarações foram feitas durante um encontro com grupos bipartidários de senadores e deputados americanos. Alguns deles apoiaram a imposição de restrições, enquanto outros advertiram para o impacto sobre os produtores americanos. "Parte das opções seriam tarifas. Enquanto eles praticam dumping em aço, eles pagariam tarifas, tarifas substanciais, o que significa que os Estados Unidos ganhariam muito dinheiro", afirmou o americano. "Eu quero manter preços baixos, mas eu quero garantir que nós tenhams uma indústria do aço." No ano passado, os produtos semifaturados de ferro ou aço foram o quarto maior item das exportações brasileiras aos Estados Unidos, somando US$ 1,84 bilhão. Em novembro de 2016, o Brasil entrou com pedido na OMC (Organização Mundial do Comércio) de consultas aos Estados Unidos, questionando as sobretaxas americanas aplicadas a exportações brasileiras de aços planos. Em março do mesmo ano, o governo dos EUA havia concluído que várias empresas violaram regras antidumping no mercado americano de aços planos e decidiu impor tarifas contra produtos de vários países, incluindo os do Brasil. Os EUA alegavam subsídios ilegais concedidos pelo Brasil ao setor siderúrgico, que no caso de aços planos é representado por companhias como Usiminas e CSN. Em janeiro deste ano, o setor siderúrgico brasileiro pediu que o governo levantasse barreiras ao aço que vem de China e Rússia, o setor afirma combater a concorrência desleal.