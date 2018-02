Foliões aprovam Carnaval, mas reprovam sinalização, diz pesquisa da prefeitura

ARTUR RODRIGUES SÃO PAULO , SP (FOLHAPRESS) - Uma pesquisa divulgada pela gestão João Doria (PSDB) mostrou aprovação da maioria dos itens do Carnaval de rua de São Paulo. A menor satisfação dos foliões foi em relação a informação e sinalização, que desagradou 49,2%. A pesquisa foi feita com 1.104 pessoas, com margem de erro de 2 pontos percentuais. A realização foi da SPTuris (São Paulo Turismo). Em uma pesquisa que os entrevistados poderiam responder apenado sim ou não, 67,3% viram ambulâncias, 77,4% acharam fácil circular pelas ruas, 73,3% sentiram-se seguros. Para 68,9%, a organização melhorou em relação a anos anteriores. Uma fatia de 35,3% estiveram no Carnaval paulistano pela primeira vez. Do público, apenado 6,8% eram de fora da capital e 1% de outros países. O gasto médio e permanência dos turistas foi de R$ 663, em quatro dias. No ano passado, o valor foi R$ 519. Pesquisadores da SPTuris também entrevistaram pessoas no sambódromo -destes só 13,6% disseram que também iriam curtir o Carnaval de rua. Para este público, 65,1% disseram que o Carnaval estava bem organizado. Chama atenção o fato de, quando perguntados se a prefeitura deveria continuar apoiando o Carnaval, 25,3% disseram não. Entre o público dos blocos, apenas 11,4% disseram não.