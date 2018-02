Atlético enfrenta o contra o Foz para somar todas as vantagens no turno

O técnico do Atlético, Tiago Nunes: "Sabemos da dificuldade" (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O Atlético já garantiu vaga na semifinal da Taça Dionísio Filho – o primeiro turno do Campeonato Paranaense – e terá a primazia de fazer o jogo da semifinal em casa, seja qual for o adversário. Nesta quarta-feira (14), às 21h45, o time entra em campo diante do Foz, na Arena da Baixada, mirando o primeiro lugar geral. A partida é válida pela última rodada do turno.

Na Taça Dionísio Filho, os times enfrentam os adversários do outro grupo. Os dois melhores de cada chave avançam à semifinal, em jogo único. Na semifinal, o já classificado Atlético (13 pontos) recebe uma equipe de seu próprio grupo, o B – pode ser Londrina (hoje com 6 pontos), Toledo (5) ou Rio Branco (4). Os três também jogam nesta quarta-feira. Os vencedores das semifinais avançam à decisão da Taça, que vale vaga na final do Campeonato.

Curiosamente, o único que pode tirar o primeiro lugar geral do Atlético é exatamente o Foz. O time do Oeste do Paraná tem 11 pontos e lidera o grupo A. Paradoxalmente, o Foz ainda não está classificado. Se perder na Baixada, pode ser ultrapassado por Cianorte (9 pontos) e Coritiba (8).

Coritiba (8).

“O adversário lidera a sua chave e está invicto. É um jogo de seis pontos, confronto direto pela liderança geral da competição”, disse o técnico do Atlético, Tiago Nunes, em entrevista coletiva nesta terça-feira (13). O Atlético precisa apenas de um empate para ficar com o primeiro lugar geral, mas isso não ilude o treinador. “Sabemos da dificuldade”, afirmou.

Nunes não confirmou a equipe para esta quarta-feira. Deve, contudo, modificar a escalação que derrotou o Cascavel (1 a 0) no último sábado (10). Tudo depende das condições físicas dos jogadores. O único desfalque certo é o volante Deivid, suspenso.

ATLÉTICO x FOZ

Atlético: Santos (Caio); Cascardo, Léo Pereira, Emerson e Renan Lodi (Nicolas); Pierre, Guilherme Rend, Demethryus, João Pedro (Giovanny) e Yago; Ederson. Técnico: Tiago Nunes

Foz: Júlio César; Paulinho, Leandro Silva, Alex Maranhão e Anderson Tasca; Maycon Canário, Matheus Olavo, André Oliveira e Douglas; Ítalo e Mathiola. Técnico: Allan Aal

Árbitro: Anderson Iraci Guimarães

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, quarta-feira, às 21h45