Coritiba joga última cartada para ir à semifinal da Taça Dionísio Filho

O meia Thiago Lopes, do Coritiba: "Nós temos que buscar vencer" (foto: Divulgação / Coritiba)

O Coritiba joga nesta quarta-feira (14), ás 21h45, contra o Toledo, a última cartada para ir à semifinal da Taça Dionísio Filho – o primeiro turno do Campeonato Paranaense. A partida está marcada para o Oeste do Paraná e é válida pela última rodada. Ao time da Capital, não basta vencer; é preciso também torcer contra dois rivais no grupo A.

Na Taça Dionísio Filho, os times enfrentam os adversários do outro grupo. Os dois melhores de cada chave avançam à semifinal, em jogo único. Os vencedores das semifinais avançam à decisão da Taça, que vale vaga na final do Campeonato.

O Coritiba tem 9 pontos e está em 3º lugar, atrás de Cianorte (9 pontos) e Foz (11), que também jogam nesta quarta-feira. O time coxa-branca precisa vencer e torcer para que o Foz perca para o Atlético ou o Cianorte não vença no Prudentópolis. Até um empate pode servir, mas aí seria necessário o Cianorte perder – e o Prude tem a pior campanha do Estadual.

“Estamos indo lá para buscar nosso resultado, mesmo que a gente não esteja na situação que a gente desejava estar, que era só depender da gente. Nós temos que buscar vencer, que é o nosso maior objetivo”, disse o meia Thiago Lopes. “Nós vamos para lá respeitando o adversário, mas vamos para lá vencer.

Para esta quarta-feira, o técnico Forner não poderá contar com o atacante Kleber, que sentiu dores na coxa diante do Londrina, no sábado (10), e está vetado. Alecsandro é o substituto natural. No mais, ele tende a repetir a equipe que derrotou o Tubarão por 3 a 0, em Londrina.

Curiosamente, o Toledo também busca vaga na semifinal. Para isso, precisa vencer o Coritiba e torcer por um tropeço do Londrina diante do Cascavel.

TOLEDO x CORITIBA

Toledo: Diego; Adriano, Renan Dutra, Betão e Adriano; Jessé, Júlio César, João Felipe, Bruno Bera e Ari Moura; Ferreira. Técnico: Paulo Baier

Coritiba: Wilson; Marcos Moser, Thalisson Kelven, Romércio e William Matheus; Vítor Carvalho, Júlio Rusch e Thiago Lopes; Iago Dias, Alecsandro e Guilherme Parede. Técnico: Sandro Forner

Árbitro: Adriano Milczvski

Local: Estádio 14 de dezembro, em Toledo, quarta-feira, às 21h45