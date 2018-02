Bruno Henrique diz que não corre mais risco de perder a visão

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Henrique não corre mais risco de perder a visão. O atacante, que sofreu uma grave lesão na retina do olho direito nos primeiros minutos da estreia do Santos nesta temporada, diante do Linense, no dia 17 de janeiro, informou nas redes sociais que está livre de perigo. "Fala, galera. Venho aqui desmentir a notícia que soltaram dizendo que irei perder a visão. Não corro mais esse risco. Estou recuperado, até mais", disse em sua conta oficial no Twitter. Na última sexta-feira (9), o próprio atleta chegou a dizer que corria o risco de perder a visão. O departamento médico do Santos chegou a temer que o atleta ficasse com sequelas. O clube paulista evita fazer previsões de retorno, mas a expectativa é que Bruno Henrique só volte aos gramados no mês de março. Quando isso acontecer, o jogador terá que utilizar óculos especiais para evitar que a lesão se agrave. "Já está determinado. Quando eu voltar terei de usar esses óculos por um mês para não tomar outro trauma e é chato falar, mas posso até perder a visão. Vai ser bom para mim e acho que não vai me atrapalhar em nada. Tive uns dias de ansiedade, o médico falou que isso só prejudicaria minha recuperação. Tive de entender que o processo é lento e que preciso ter paciência para logo estar 100% para ajudar", disse o jogador ainda na última sexta. De acordo com a assessoria de imprensa do Santos, "a recuperação está indo bem e no ritmo esperado pelos profissionais que a acompanham". Bruno Henrique levou uma bolada no olho logo nos primeiros minutos da partida contra o Linense e sofreu lesões em cinco partes da retina.