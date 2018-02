Fifa recusa denúncia, e Neymar aciona Barcelona na Justiça espanhola

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol e Associados) arquivou nesta terça-feira (13) a denúncia de Neymar contra o Barcelona. O jogador cobrava 40 milhões de euros de bônus (R$ 162 mi) em relação à primeira renovação com o clube espanhol, que reteve esta quantia; a batalha agora será na Justiça da Espanha, onde tramita uma ação movida pelo atleta. Em contato com a reportagem, o estafe do jogador afirmou que já esperava o arquivamento da ação na Fifa, justamente pela existência de um processo discutindo a mesma questão na Justiça comum. Neymar seguirá cobrando integralmente os valores. "Não houve qualquer julgamento de mérito pela FIFA no caso envolvendo o atleta Neymar Jr. e o F.C. Barcelona, mas tão somente o já esperado encerramento do caso em face da ação ajuizada pelo atleta perante a justiça espanhola. Assim, o atleta Neymar Jr. segue pleiteando o integral pagamento dos valores devidos pelo F.C. Barcelona pela assinatura do seu contrato de trabalho em 2016", diz comunicado enviado pela assessoria do camisa 10 do PSG. O astro brasileiro deixou a Catalunha rumo ao Paris Saint-Germain no meio do ano passado após o pagamento da multa de 222 milhões de euros (mais de R$ 900 mi na cotação atual). Neymar tinha renovado contrato com o Barcelona em outubro de 2016, meses antes de sair do clube. Neymar se encontra concentrado com o PSG antes da primeira grande decisão pelo novo clube. Nesta quarta-feira (!4), o clube francês encara o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pelo primeiro duelo oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.