Botafogo veta final no Nilton Santos por provocação de Vinicius Júnior

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo emitiu nota oficial nesta terça-feira (13) explicando seus motivos para não ceder o Nilton Santos para a realização da final da Taça Guanabara, que será disputada entre Flamengo e Boavista. De acordo com o clube, a comemoração do gol de Vinicius Junior motivou a decisão. No sábado (10), o jovem atacante fez o terceiro gol do Flamengo na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, em jogo válido pela semifinal do torneio, e comemorou com gesto de "chororô" em provocação ao rival. "A decisão foi tomada unicamente em função da comemoração de gol do atleta adversário, praticando - no entendimento dos botafoguenses - desrespeito à Instituição Botafogo, que é representada pelos seus atletas, sócios e torcedores", diz a nota. No comunicado, o clube afirmou ainda que a não cessão do estádio não teve motivações financeiras, já que o valor que seria pago pelo aluguel do estádio, ao menos R$ 100 mil, já estava previsto no regulamento da competição. A final da Taça Guanabara será disputada neste domingo (18), às 17h (de Brasília).