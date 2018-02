Hernane Brocador cita título da Libertadores e vibra com chegada ao Grêmio

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Hernane Brocador desembarcou em Porto Alegre na noite de segunda-feira (12) para assinar com o Grêmio e celebrou o fato de ter despertado interesse do atual campeão da Libertadores. Ele deve ser anunciado oficialmente nesta semana. O centroavante assinará com o Grêmio até dezembro. Ele rescindiu com o Bahia. "Estou muito feliz, chegando ao atual campeão da América. Um dos maiores do mundo", disse Hernane. "Significa muito. Quero fazer parte desse grupo campeão", completou em entrevista à rádio Grenal. Aos 31 anos, Brocador foi contratado pelo Grêmio para se tornar mais uma opção ofensiva. O clube tricolor, contudo, afirma que irá buscar outro reforço ofensivo até a estreia na Libertadores. Hernane, por outro lado, já se vê pronto para atuar. Mesmo reserva em Salvador, o jogador participou dos últimos jogos do Bahia. "Minha condição é boa, fiz pré-temporada e joguei algumas partidas. Eu preciso conhecer o grupo, treinar", declarou. "Titularidade vem com trabalho", acrescentou. O Brocador foi submetido a exames médicos neste terça (13). Como o Grêmio está na Argentina, para disputa da Recopa Sul-Americana com o Independiente, ele deve ser apresentado no final da semana.