Banda Capital Inicial sofre tentativa de assalto no Rio

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um caminhão com equipamentos da banda Capital Inicial foi atacado por bandidos armados na manhã de domingo (11), no Rio. Segundo relatos do vocalista, Dinho Ouro Preto, a carga só não foi roubada porque era muito pesada para os ladrões. A tentativa de roubo ocorreu por volta das 7h na avenida Brasil, uma das principais vias de acesso à cidade, contou Dinho, em sua página no Facebook. "Pararam nosso caminhão e apontaram uma arma para o nosso motorista", disse ele. "Levaram o caminhão para um local onde entraram no baú armados com fuzis. Viram que não dava para levar o equipamento porque era muito pesado, então assaltaram o motorista e liberaram a carga", continuou o músico. Dinho relatou que a banda e sua equipe, que chegaram à cidade em um ônibus, presenciaram um tiroteio na avenida Brasil. "Um motoqueiro deu quatro tiros à queima roupa no que parecia ser um ladrão." Na saída da cidade, viram um corpo estendido no chão na mesma avenida. VIOLÊNCIA Na manhã desta terça, após uma série de arrastões, a Polícia Militar do Rio intensificou o policiamento na orla da zona sul da cidade, deslocando efetivos de batalhões de ações especiais, como o Batalhão de Choque. Na noite de domingo, dois policiais foram baleados ao tentar impedir o roubo de um carro na avenida Afrânio de Melo Franco, uma das mais movimentadas do Leblon.