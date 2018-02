Bebê engasga com pirulito e morre na região central do Paraná

Um bebê de 11 meses morreu após engasgar com um pirulito em Castro, cidade da região dos Campos Gerais do Paraná. A criança foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na noite de segunda-feira (12), mas não resistiu. As informações são da Secretaria de Saúde do município.

O bebê havia se engasgado com um pirulito redondo, com chicletes, segundo a secretaria, e foi levado à UPA. A prefeitura informou que os médicos fizeram todas as manobras de ressuscitação, mas a vítima já chegou com parada cardíaca ao local.