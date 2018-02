Geromel evita assumir favoritismo do Grêmio contra o Independiente na Recopa

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O campeão da Libertadores contra o vencedor da Copa Sul-Americana. O favoritismo fica com quem? Para Pedro Geromel, é difícil dizer. O capitão do Grêmio na conquista da América no ano passado preferiu driblar o tema e revelou um pedido para os colegas: fazer um jogo atento contra o Independiente (ARG) para se manter vivo na disputa. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), em Avellaneda pela ida da decisão —o reencontro será no dia 21, em Porto Alegre. A meta é manter a disputa aberta para o segundo jogo. "Não sei dizer, em uma semana podemos ser campeões ou não. Tudo pode acontecer", respondeu Geromel ao ser perguntado sobre o favoritismo. "Se a gente levar a decisão aberta para Porto Alegre, vai ser bom. Vamos jogar a segunda partida em casa, com o nosso torcedor", completou depois. O Grêmio venceu o Lanús (ARG) na final da Libertadores —com direito a dois triunfos, um no Brasil e o outro em pleno solo argentino. Já o Independiente levantou a taça no gramado do Maracanã ao superar o Flamengo na decisão da Sul-Americana. Na Libertadores, o Grêmio venceu o primeiro jogo em casa e foi para Argentina defender a vantagem. Por isso, o zagueiro não consegue traçar paralelo com a decisão atual. "É um jogo totalmente diferente, lá a gente já tinha jogado em casa e tinha uma vantagem", comentou o camisa 3. O Grêmio não terá Arthur, que mesmo inscrito ficou fora da viagem para o primeiro jogo. O volante ainda não atuou depois da lesão no tornozelo esquerdo, mas deve reforçar o time na segunda partida contra o Independiente. Outra baixa é o lateral direito Madson, que teve lesão na coxa esquerda e sequer está na lista de inscrição do torneio.