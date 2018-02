Tottenham arranca empate da Juventus, e City goleia nas oitavas da Liga

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Principal atração na abertura das oitavas de final da Liga dos Campeões, o duelo entre Juventus e Tottenham nesta terça-feira (13) ficou à altura da grandeza do torneio. Depois de um início arrebatador dos italianos no Juventus Stadium, com dois gols de Higuaín em 9 minutos, os ingleses mostraram porque ainda estão invictos e querem fazer bonito na Europa. Harry Kane e Eriksen, os dois principais nomes da equipe, buscaram o 2 a 2.

Higuaín, definitivamente, foi o personagem da primeira etapa comandada por uma Juventus de escalação ofensiva. O argentino anotou dois tentos, mas falhou na marca do pênalti e em outro contra-ataque perigoso em que chutou para fora. Já o Tottenham justificou a expectativa criada pela qualidade de suas atuações. O time de Mauricio Pochettino tomou para si o controle do duelo quando esteve atrás no placar e levou para Londres a vantagem de avançar com um empate sem gols ou em 1 a 1. O reencontro dos dois times, em Wembley, será no dia 7 de março.

PASSEIO INGLÊS

A segunda partida das oitavas de final contra o Basel só acontecerá em 7 de março, mas o torcedor do Manchester City já pode se sentir nas quartas da Liga dos Campeões. Isso porque a equipe de Pep Guardiola foi à Suíça na noite desta terça e passeou: 4 a 0, com dois gols do volante alemão Ilkay Gündogan. O placar foi praticamente construído em 23 minutos do primeiro tempo. Gündogan abriu a contagem com cabeçada, Bernardo Silva ampliou e Sergio Agüero fez o terceiro —nos tentos do português e do argentino, o goleiro Tomas Vaclik contribuiu com lentidão nos reflexos. Na volta do intervalo, Gündogan liquidou os suíços, desta vez em golaço de fora da área.

Foi a sexta vitória em sete jogos do City nesta edição da Liga dos Campeões. Os ingleses chegaram a 18 gols na competição, gerando média de quase três por confronto. O Basel agora precisa de uma virada improvável no Etihad, em Manchester, para avançar —goleada por cinco ou mais gols de diferença; ou por quatro, desde que com cinco ou mais gols marcados.