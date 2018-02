Sem Engenhão, Flamengo e Boavista levam final para o Espírito Santo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Boavista escolheram o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, como o palco da final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A escolha veio após o Botafogo vetar a cessão do Engenhão para a decisão por conta da comemoração "chororô" promovida por Vinicius Júnior na semifinal disputada entre alvinegros e rubro-negros no último sábado (10). Marcado para domingo (18), às 17h (de Brasília), o jogo depende apenas da confirmação da Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) para que a venda de ingressos seja iniciada. O Boavista é o mandante da partida conforme sorteio. Já o Flamengo tem a vantagem do empate para levantar o título por ter feito melhor campanha na fase de grupos. O vencedor garante uma vaga na semifinal do Carioca, com a possibilidade de empatar para chegar à finalíssima.