Confiante, Paula diz que vai ficar entre os finalistas do 'BBB18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paula está confiante com o paredão desta terça-feira (13) no "BBB 18". Indicada pelo líder Diego, ela enfrenta os rivais Ana Paula e a dupla Ayrton e Ana Clara, que jogam como um participante só. Na tarde desta terça, enquanto arrumava suas malas, a mineira desabafou com Caruso. "O máximo que vai acontecer é eu sair. Estou bem tranquila com as coisas que fiz aqui. É questão de o público ter simpatizado ou não", ponderou. "Quero ficar. Não vim para sair na terceira semana. Jamais. Vim para ficar entre os finalistas", continuou ela, otimista. FORMAÇÃO DO PAREDÃO O paredão foi formado na noite do último domingo (11), em horário mais cedo que o habitual, por conta do Carnaval. Diego, líder, indicou Paula, em seguida Ana Paula recebeu 7 votos da casa. A família Lima já havia sido emparedada por Lucas, que atendeu o Big Fone.