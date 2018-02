Vasco inicia último mata-mata antes da fase de grupos da Libertadores

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco está a duas finais de “Copa do Mundo” da fase de grupos da Taça Libertadores. A equipe cruzmaltina recebe o Jorge Wilstermann (BOL) nesta quarta-feira (14), às 21h45, em São Januário, no jogo de ida da terceira fase preliminar do torneio. “Não é um jogo qualquer, é eliminatório, por isso temos que saber jogar. [...] O clima está leve, mas não menos responsável, pois nosso grande sonho é chegar à fase de grupos da Libertadores. Vamos encarar essa partida como uma grande final de Copa”, disse o técnico Zé Ricardo. Na etapa anterior, o Vasco se classificou com tranquilidade: venceu a Universidad de Concepción (CHI) por 4 a 0, fora de casa, e por 2 a 0, em seus domínios. Já o Wilstermann eliminou o conterrâneo Oriente Petrolero com vitória por 2 a 1 e empate em 2 a 2. O adversário do Vasco foi algoz de dois brasileiros em 2016. Na fase de grupos, bateu o Palmeiras por 3 a 2 na Bolívia, o que custou a demissão do então técnico alviverde, Eduardo Baptista. Nas oitavas, eliminou o Atlético-MG. Mas caiu nas quartas com derrota vexatória por 8 a 0 para o River Plate (ARG). A ideia do time carioca é encaminhar a vaga já neste primeiro duelo, uma vez que a partida de volta será em Sucre, a 2.800 m de altitute. O Wilstermann é de Cochabamba, mas transferiu suas partidas para o Olímpico Patria porque sua casa, o estádio Felix Caprielles, está em reformas. “Vamos procurar pressioná-los e mantê-los longe do nosso gol. Com equilíbrio, esperamos conseguir uma vantagem. O importante mesmo é não tomar gols e ter o adversário sob controle”, afirmou o treinador vascaíno ao lembrar da vantagem por gol fora de casa. Zé Ricardo deverá promover apenas uma mudança no Vasco: Erazo, expulso na última partida, dará lugar ao zagueiro Paulão. O time cruzmaltino terá, portanto, a seguinte formação: Martín Silva; Pikachu, Paulão, Ricardo e Henrique; Desábato, Wellington e Evander; Wagner, Andrés Ríos e Paulinho. Estádio: São Januário, no Rio Horário: 21h45 desta quarta-feira Juiz: Fernando Rapallini (ARG)