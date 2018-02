Ponte visita Botafogo-SP de olho em liderança do grupo B do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta inicia a sétima rodada do Campeonato Paulista com a chance de assumir a liderança do grupo B. Com oito pontos —dois a menos que o São Paulo, que teve jogo adiado para próxima semana—, a equipe de Campinas visita o Botafogo nesta quarta-feira (14), às 19h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A missão dos ponte-pretanos, no entanto, não será fácil: o adversário da vez, com nove pontos, defende a liderança do grupo D, o mesmo do Santos. A Ponte poderá ter novidade em campo, com o retorno do volante Marciel. Já o Botafogo deverá manter a formação que venceu o Ituano por 1 a 0 na rodada anterior. Bragantino e Mirassol jogam por recuperação no Paulista SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bragantino e Mirassol tentam recuperação após fazerem boas exibições, mas saírem derrotados de confrontos com dois grandes do Campeonato Paulista —São Paulo e Palmeiras, respectivamente. As equipes se encontram nesta quarta-feira (14), às 17h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Na sétima rodada, a seis jogos do fim da fase de grupos, ambos fazem cálculos para garantir ida ao mata-mata ou ao menos evitar o rebaixamento: o Bragantino tem sete pontos, é vice-líder da chave A; já o Mirassol é lanterna do D, com cinco. A equipe da casa deverá ter força máxima para o duelo. Já os visitantes não poderão contar com os suspensos Zé Roberto e Paulinho. Santo André tenta embalar no Estadual contra a Ferroviária SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após vencer o Corinthians por 2 a 1, de virada, o Santo André chega com moral em alta para o confronto com a Ferroviária nesta quarta-feira (14), às 19h30, na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela sétima rodada do Estadual. O time do ABC Paulista ainda não havia vencido na competição e agora quer embalar no grupo B —no qual é o terceiro colocado, com sete pontos. “O resultado nesta semana que é crucial para as nossas pretensões”, disse o técnico Sérgio Soares. A única mudança no Santo André será a saída do suspenso Walterson, que deverá dar lugar ao meia Guilherme Garré. Já Ferroviária —lanterna do grupo C, com seis pontos— deverá manter a formação titular do empate em 2 a 2 contra o Santos, na rodada anterior.