Presidente sul-africano dará resposta à sigla nesta quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O destino político do presidente da África do Sul, Jacob Zuma, deve ser definido nesta quarta-feira (14), quando Zuma fará um pronunciamento à imprensa às 10h locais (6h em Brasília). A informação foi divulgada na noite desta terça-feira (13) pela emissora eNCA TV em um dia de incertezas depois do ultimato do partido de Zuma, o CNA (Congresso Nacional Americano), que exigiu na segunda (12) a renúncia do presidente no prazo de 48 horas. Ace Magashule, secretário-geral do CNA, disse nesta terça que o destino de Zuma é incerto visto que ainda há alas no partido que defendem a permanência do presidente.