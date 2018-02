Polícia sugere indiciamento de Netanyahu em caso de corrupção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de Israel recomendou nesta terça (13) o indiciamento do premiê Binyamin Netanyahu em duas investigações de corrupção. Embora caiba à Procuradoria-Geral decidir se o acusará formalmente, a recomendação deixa o primeiro-ministro sob pressão. Netanyahu é investigado em dois casos: em um, é suspeito de receber mais de US$ 100 mil em presentes de um bilionário israelense; no outro, é suspeito de ter ofertado ao publisher de um grande jornal israelense o cerceamento de um veículo rival em troca de cobertura positiva do governo. O premiê nega irregularidades. Em discurso na TV nesta terça, ele disse que a recomendação da polícia é "infundada" e "sem valor jurídico". Mesmo que indiciado -o que não tem prazo para ocorrer- a lei não o obriga a renunciar.