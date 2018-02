Foliões acompanham bonecos gigantes pelas ruas de Olinda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ruas de Olinda foram tomadas por 80 bonecos gigantes nesta terça-feira (13) de Carnaval. O percurso dos bonecos seguido por uma massa de foliões começou na rua Nossa Senhora do Guadalupe, seguiu pela rua do Amparo, Quatro Cantos e terminou em frente à Prefeitura de Olinda. Neste ano, a novidade que chamou a atenção nas redes sociais foi o boneco da cantora Ivete Sangalo grávida. Outras novidades foram o personagem National Kid, da série homônima japonesa, e o juiz federal Marcelo Bretas. O técnico da seleção brasileira, Tite, também foi homenageado, assim como Chacrinha, Elke Maravilha, Luiz Gonzaga e o escritor Ariano Suassuna. O primeiro boneco foi às ruas em Belém de São Francisco, no sertão de Pernambuco, em 1919. Em Olinda, a tradição dos gigantes chegou em 1932, com a criação do boneco do Homem da Meia-Noite, confeccionado pelas mãos dos artistas plásticos Anacleto e Bernardino da Silva. Atualmente, Silvio Botelho é o responsável pela confecção da maioria dos bonecos que desfilaram em Olinda. Com o passar do tempo, os modelos foram sendo aperfeiçoados. "Eles eram muito rudimentares. Hoje eu consigo fazer um boneco com 13 kg em três semanas, com materiais como fibra, papel, isopor e vime", disse.