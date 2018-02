Com forte rejeição, Ana Paula é terceira eliminada do 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terminou nesta terça-feira (13) o "BBB 18" para Ana Paula. A "bruxinha" foi eliminada com forte rejeição, com 89% dos votos. Em seu texto de eliminação, Tiago Leifert falou sobre rejeição e "bullying", já que a participante foi fortemente rejeitada dentro e fora da casa. Ela chegou a ser emparedada duas vezes, sendo sobrevivente na primeira. Ana Paula, que teve desentendimento com Mahmoud, deixou a casa chorando alto e abraçou muito todos os colegas, pedindo perdão a vários deles.