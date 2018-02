SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Glória Menezes, 83, foi internada no hospital CopaStar, na zona sul do Rio de Janeiro, por causa de uma infecção respiratória. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Rede D'Or São Luiz, que administra a unidade de saúde. A data da internação e o estado de saúde da atriz não foram divulgados. Menezes está longe da televisão desde 2015, quando participou da novela Totalmente Demais. Entre 2007 e 2015, com algumas pausas no caminho, a atriz ficou em cartaz com a peça "Ensina-me a Viver", dirigida por João Falcão.