'Tô chocada, eles me acham poderosíssima lá dentro', diz Ana Paula ao sair do 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Paula foi eliminada do "BBB18" com 89% dos votos, um número alto em níveis de rejeição, considerando que se tratou de um paredão triplo. Após a eliminação, a estudante teve que ser atendida em ambulatório porque não conseguia parar de chorar. Após se acalmar, ela falou ao site oficial do reality sobre tudo o que aconteceu na casa. Sobre sua exclusão e rejeição dentro da casa, Ana Paula culpou parcialmente uma forte dor de garganta que a acometeu no local. "Eu tava realmente passando muito mal. Eu estava sendo medicada, mas quando a medicação passava eu me sentia nitidamente muito mal, precisava ficar deitada", contou ela. Ainda assim, quando já estava melhor, ela teve uma postura isolada na casa. "Mesmo nos momentos em que eu estava bem, eu não fiz questão de forçar uma interação com as pessoas que eu não me identifico". Acusada de ser manipuladora e combinar votos com Patrícia e Diego, Ana Paula se defendeu com bom humor. "Nossa, como eu sou poderosa!", riu ela. "Tô chocada em como eles me acham poderosa lá dentro. Eles me acham poderosíssima", se espantou ela sobre as acusações de que estaria manipulando os colegas. "Não tenho poder para influenciar ninguém a fazer o que eu quero". A "sister" ainda disse que não tem nenhum arrependimento dentro da casa. "Não me arrependo de nada, acho que nada do que eu falei foi ofensivo, nem chamar o Mahmoud de 'viado'. Não acho que fui ofensiva como ele me acusa. Fui verdadeira, não forcei nenhuma situação", declarou. "Eu ia rir da cara dele" Sobre Kaysar, que teve um 'crush' por ela na casa, Ana Paula foi direta e reta: "adorei ele, é uma pessoa maravilhosa, mas se ele viesse tentar me beijar eu ia rir da cara dele. Não ia rolar", respondeu.