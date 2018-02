Fátima Bernardes e Túlio Gadelha pulam Carnaval juntinhos em bloco carioca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após trabalhar na cobertura dos desfiles das escolas de samba do Rio, Fátima Bernardes conseguiu curtir um bloco nesta terça (13) ao lado do amado, Túlio Gadelha. O pernambucano passou a maior parte do Carnaval em Olinda, mas viajou ao Rio no último dia de folia para ficar ao lado da apresentadora. "Minha vez de conhecer o Carnaval dela", escreveu Túlio em imagens do bloco Cacique de Ramos. "Quem tira onda é ela", se derreteu o moço em um vídeo de Fátima sambando. O casal conseguiu curtir o bloco sem ser importunado na multidão. Ainda assim, posaram para várias fotos com fãs. Usuário assíduo do Instagram, Túlio mostrou aos fãs todo o Carnaval do casal.