Mãe de Ana Paula, eliminada do 'BBB 18', explica o que é bruxaria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliminada com 89% dos votos no paredão, Ana Paula chorou tanto ao deixar o "BBB18" que precisou ser atendida no ambulatório. Após se sentir bem, ela deu entrevista ao site oficial da emissora e recebeu a companhia da mãe, Safira. "Só consegui estar aqui por causa da minha mãe", disse a "bruxinha". Por causa do apelido da filha e de alguns preconceitos que sentiu das pessoas, Safira pediu licença para explicar no programa ao vivo sobre bruxaria. "Ser bruxa é estudar o seu sagrado feminino, nós fazemos rituais com mulheres sagradas, vamos à praia, celebramos a natureza", contou a mãe, que abraçou muito a filha e prometeu cantar um mantra para ela se sentir melhor. "As bruxas de ilha de Florianópolis são benzedeiras. As pessoas levam os filhos para benzermos. Nós achamos Deus na natureza, achamos Deus dentro de nós mesmos. Eu queria que as pessoas lessem um pouco mais, vissem o que é isso antes de falar", esclareceu Safira. Ainda na entrevista, Ana Paula falou sobre algumas situações que aconteceram na casa. Acusada de ser manipuladora e combinar votos com Patrícia e Diego, ela se defendeu com bom humor. "Nossa, como eu sou poderosa!", riu ela. "Tô chocada em como eles me acham poderosa lá dentro", se espantou ela sobre as acusações de que estaria manipulando os colegas. "Não tenho poder para influenciar ninguém a fazer o que eu quero".